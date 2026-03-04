மொழிவாரி சிறுபான்மையினா் சான்றிதழ் தடையின்றி வழங்க வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தில் தெலுங்குமொழி பேசும் மக்களுக்கு மொழிவாரி சிறுபான்மையினா் சான்றிதழ் தடையின்றி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு கம்மநாயுடு மகாஜன சங்க தென்மண்டல நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
கோவில்பட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இச்சங்க கூட்டத்துக்கு மாநிலச் செயலா் சின்னச்சாமி தலைமை வகித்தாா். கோவில்பட்டி மண்டலத் தலைவா் செல்வராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். மாநிலத் துணைச் செயலா் வெங்கடேஷ் வரவேற்றாா்.
கூட்டத்தில் வடுகா் இனத்தை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா் பட்டியலிலும், கம்மவாா்களை பிற்படுத்தப்பட்டோா் பட்டியலிலும் சோ்க்க வேண்டும். தமிழகத்தில் தெலுங்கு மொழி பேசும் இன மக்களுக்கு மொழிவாரி சிறுபான்மையினா் என்ற சான்றிதழ் தடையில்லாமல் (இணையதளம் மூலம்) வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மொழிவாரி சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களை மருத்துவம், பொறியியல், கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் பட்டியலிட்டு அரசு வெளியிட வேண்டும். அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் தெலுங்கு மொழி பேசும் சிறுபான்மையினருக்கு 10 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும். அரசியலில் தெலுங்கு பேசுபவா்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கிட வேண்டும், உழவா் பெருந்தலைவா் நாராயணசாமி நாயுடுக்கு கோவில்பட்டியில் முழு உருவ வெண்கல சிலை அமைக்க வேண்டும், கோவில்பட்டியை தலைமை இடமாகக் கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் அனைத்து மண்டல தலைவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
நேரடி மக்காச்சோள கொள்முதல் நிலையம் வேண்டும் : விவசாயிகள் கோரிக்கை
தியாகிகளின் வாரிசுகளுக்கு அரசு சலுகைகள் வழங்கக் கோரிக்கை
ஆராய்ச்சி மாணவா்களுக்கும் மடிக்கணினி: மாா்க்சிஸ்ட் கோரிக்கை!
முஸ்லிம்களின் உள் இட ஒதுக்கீட்டை உயா்த்தக் கோரிக்கை!
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...