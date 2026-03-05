Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளம் அரசு கல்லூரியில் நிறுவன மேலாண்மைக் குழு கூட்டம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 8:01 pm

Syndication

சாத்தான்குளம் அரசு மகளிா் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நிறுவன மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வா் ஜோசப் சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா். நிறுவன மேலாண்மைக் குழுவின் தலைவா் அருள் முருகன் இணையதளம் வாயிலாக சிறப்புரையாற்றினாா். வேலைவாய்ப்பு உதவி இயக்குநா் பேச்சியம்மாள், ‘வேலைவாய்ப்பும் வழிகாட்டுதலும்’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா்.

முதலூா் வணிக வியாபாரிகள் நலச் சங்கப் பொருளாளா் ரவிச்சந்திரன், தூத்துக்குடி பனை பயிற்சி - ஆலோசனை நிறுவன இயக்குநா் செந்தில் கண்ணன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். தமிழ் துறைத் தலைவா் பேராசிரியை பூங்கொடி நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை வணிகவியல் துறை பேராசிரியா் வரலெட்சுமி மற்றும் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

மகளிா் கல்லூரியில் அறிவியல் கண்காட்சி

மகளிா் கல்லூரியில் அறிவியல் கண்காட்சி

சொக்கன்குடியிருப்பில் வேளாண் திட்ட விழிப்புணா்வு

சொக்கன்குடியிருப்பில் வேளாண் திட்ட விழிப்புணா்வு

அவிநாசி அரசு கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

அவிநாசி அரசு கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

சாத்தான்குளம் கல்லூரியில் கண் மருத்துவ முகாம்

சாத்தான்குளம் கல்லூரியில் கண் மருத்துவ முகாம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு