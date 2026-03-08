Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளத்தில் விபத்து: பெண் தலைமைக் காவலா் காயம்

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 7:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சாத்தான்குளத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதியதில் பெண் தலைமைக் காவலா் பலத்த காயமடைந்தாா். சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள கட்டாரிமங்கலத்தைச் சோ்ந்தவா் தினகரன் ராஜா மனைவி ரோஸ்லின் (42). இவா் சாத்தான்குளம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை ஸ்கூட்டியில் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தபோது, சாத்தான்குளம், கருமேணி ஆற்றுப்பாலம் அருகே பின்னால் வந்த வேன் மோதியதில் தூக்கிவீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்தாா். அக்கம்பக்கத்தினா் அவரை மீட்டு சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.

இதுகுறித்து, சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் ரோஸ்லின் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, வேன் ஓட்டுநா் மணியிடம் விசாரித்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

படகு கவிழ்ந்து விபத்து: புதுச்சேரி மீனவா் காயம்

படகு கவிழ்ந்து விபத்து: புதுச்சேரி மீனவா் காயம்

பணியின்போது உயிரிழந்த காவலா் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீட்டுத் தொகை

பணியின்போது உயிரிழந்த காவலா் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீட்டுத் தொகை

தலைமைக் காவலரை கடித்ததாக பெண் மீது வழக்குப் பதிவு

தலைமைக் காவலரை கடித்ததாக பெண் மீது வழக்குப் பதிவு

விபத்தில் பெண் காவலா் காயம்

விபத்தில் பெண் காவலா் காயம்

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு