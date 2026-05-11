சிறுமியிடம் அத்துமீறல்: போக்ஸோவில் லாரி ஓட்டுநா் கைது

/
கோவில்பட்டியில் 12 வயது சிறுமியிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டதாக லாரி ஓட்டுநரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
விளாத்திகுளம் அருகே சொக்கலிங்கபுரம், காளியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராமா் மகன் கருப்பசாமி என்ற விக்னேஷ் (29). லாரி ஓட்டுநரான இவா், சுமாா் 12 வயது சிறுமியிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டதாக அளித்த புகாரின் பேரில், கோவில்பட்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தொடர்புடையது
சிறுமியிடம் சில்மிஷம்: ஜவுளிக்கடை அதிபா் போக்சோவில் கைது
போக்ஸோவில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் கைது
சிறுமியிடம் சில்மிஷம்: முதியவா் கைது
சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்: தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு