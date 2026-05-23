தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூர் கோயிலில் முறைகேடு: நடவடிக்கை எடுக்க எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்

திருச்செந்தூா் கோயிலில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தினாா்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :23 மே 2026, 2:35 am IST

திருச்செந்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழக முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஜூன் 3ஆம் தேதி திருச்செந்தூா், ஸ்ரீவைகுண்டம், ஓட்டப்பிடாரம் ஆகிய தொகுதிகளில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவா், மாணவிகளுக்கு உயா்தர மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.

திருச்செந்தூரை திருப்பதிபோல் மாற்றிட எல்லா விதத்திலும் பேரவையில் போராடி திட்டங்களைப் பெற்றுத் தருவேன். காயல்பட்டினத்தில் மழைநீா் தேங்குவதைத் தடுக்க முறையான வடிகால் அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும். உடன்குடி, சாத்தான்குளம் பகுதிகளில் தாமிரவருணி ஆற்று நீா் வீணாவதைத் தடுத்து, நிலத்தடி நீரைப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்கள் குறித்து பேரவையில் வலியுறுத்தப்படும்.

திருச்செந்தூா் கோயிலில் நிகழ்ந்த முறைகேடு தொடா்பாக தவறு செய்தவா்கள் யாராக இருந்தாலும், அவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. மக்களைப் பற்றி சிந்திப்பதில், திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலினைபோல் இந்தியாவிலேயே வேறு தலைவா் எவருமில்லை என்றாா் அவா்.

நல உதவிகள்: முன்னதாக, திருச்செந்தூரில் உள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்த எம்எல்ஏ.வுக்கு தொண்டா்கள் வரவேற்பு அளித்தனா். பின்னா், திருச்செந்தூா், உடன்குடி, ஆழ்வாா் திருநகரி ஒன்றியங்களைச் சோ்ந்த 3 பயனாளிகளுக்கு தலா 1 கறவை மாடு, 4 பேருக்கு தலா 5 ஆடுகளை எம்எல்ஏ வழங்கினாா்.

வாக்காளா்களுக்கு நன்றி: காயல்பட்டினம் பகுதிகளில் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ, வியாழக்கிழமை வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.

