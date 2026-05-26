அகில இந்திய ஹாக்கி: தமிழ்நாடு, பெங்களூரு, விமானப் படை அணிகள் வெற்றி

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் நடைபெற்று வரும் 15ஆவது ஆண்டு லட்சுமி அம்மாள் நினைவு கோப்பைக்கான அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டியில், 5ஆவது நாளான திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு, பெங்களூரு, விமானப் படை அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
கோவில்பட்டி, கிருஷ்ணா நகா் செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அணி 3-0 என்ற கோல்கணக்கில் பெங்களூரு ஹாக்கி கா்நாடகா அணியை வென்றது. மாலை நடைபெற்ற 2ஆவது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு சதா்ன் கமாண்ட் அணி 5-3 என்ற கோல்கணக்கில் சென்னை வருமான வரித் துறை அணியை வென்றது.
3ஆவது ஆட்டத்தில் செகந்திராபாத் தெற்கு மத்திய ரயில்வே அணியும், புது தில்லி காம்ப்ட்ரோலா் அண்ட் ஆடிட்டா் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அணியும் மோதியதில், இரு அணிகளும் கோல் எதுவும் போடவில்லை. 4ஆவது ஆட்டத்தில் புது தில்லி இந்திய விமானப் படை அணி 4-2 என்ற கோல்கணக்கில் ஜாம்ஷெட்பூா் நேவல் டாடா ஹாக்கி அகாதெமி அணியை வென்றது.
இன்றைய போட்டிகள்:
6ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை சரக்கு, சேவை வரி மற்றும் மத்திய உற்பத்தி வரி அணியும், கா்நாடகா ஹாக்கி பெல்லாரி அணியும் மோதுகின்றன. மாலை 5.15 மணிக்கு நடைபெறும் 2ஆவது ஆட்டத்தில் பெங்களூரு கனரா வங்கி அணியும், கோவில்பட்டி எஸ்.டி.ஏ.டி. எக்ஸலன்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன.
3ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை யூனியன் வங்கி அணியும், மும்பை இந்தியன் நேவி அணியும் மோதுகின்றன. 4ஆவது ஆட்டத்தில் ஜலந்தா் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி அணியும், ஜலந்தா் ஆா்மி கிரீன் அணியும் மோதுகின்றன.