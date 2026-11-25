முதல்வா் கோப்பை கைப்பந்துப் போட்டி: தூத்துக்குடி அரசு அலுவலா்கள் அணிக்கு வெண்கலம்
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான அரசு அலுவலா்கள் பிரிவு கைப்பந்துப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு அலுவலா்கள் அணியினா், மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜனை புதன்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.
வெண்கலப் பதக்கம் பெற்ற அரசு அலுவலா்கள் அணியினருடன், மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன்.
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான அரசு அலுவலா்கள் பிரிவு கைப்பந்துப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசு அலுவலா்கள் அணியினா், மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜனை புதன்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா்.
இப்போட்டியில், தூத்துக்குடி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) பிரபு தலைமையில், கோவில்பட்டி வட்டாட்சியா் அறிவழகன் என்ற சிவராஜ், முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா்கள் ஆனந்த், சரவணன் வேல்ராஜ், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் கௌஷிக், சிவராம் சுப்பிரமணியன், முனியராஜ், காமராஜ், சதீஷ்குமாா் (கிராம நிா்வாக அலுவலா்), இளங்கோ (காவல் துறை) ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இந்த அணி மூன்றாம் பரிசு பெற்ற நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியரை புதன்கிழமை சந்தித்து வெண்கலப் பதக்கம் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொண்டனா்.
அப்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் குருச்சந்திரன், தூத்துக்குடி சாா் ஆட்சியா் விவேக் யாதவ், சாா் ஆட்சியா் ஹிமான்ஷு மங்கள், திருச்செந்தூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் கௌதம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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