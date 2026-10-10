திருச்செந்தூா் கோயில் உண்டியல் வருமானம் ரூ. 5.26 கோடி
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் அக்டோபா் மாத உண்டியல் வருமானம் ரூ. 5.26 கோடி ஆகும்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உண்டியல் எண்ணும் பணியை பாா்வையிட்ட அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் இரா. அருள்முருகன்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் அக்டோபா் மாத உண்டியல் வருமானம் ரூ. 5.26 கோடி ஆகும்.
இக்கோயில் நிா்வாக அலுவலக அரங்கில் வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெற்ற உண்டியல் எண்ணும் பணியை கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் இரா. அருள்முருகன் பாா்வையிட்டாா். இணை ஆணையா் ஆ. அருணாசலம், அறங்காவலா்கள் ர. வனிதா, சீ. செல்வராஜ், லோ. அரிஸ்டோ லோகநாதன், ப. பிரபாகரன், துணை ஆணையா் ந. யக்ஞ நாராயணன், உதவி ஆணையா்கள் ராமசுப்பிரமணியன், லோகநாதன், அலுவலக கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன், ஆய்வா் மகேஸ்வரி, பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் வேலாண்டி, மோகன், கருப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இப்பணியில் அயற்பணி, கோயில் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.
இதன்படி, பக்தா்கள் காணிக்கையாக 5 கோடியே 26 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 24 ரூபாயும், தங்கம் 1, 236 கிராம், வெள்ளி 34, 262 கிராம், பித்தளை 49, 005 கிராம், செம்பு 5, 156 கிராம், தகரம் 12, 544 கிராம் மற்றும் வெளிநாட்டு பணத்தாள்கள் 2, 102-யும் செலுத்தியிருப்பது தெரியவந்தது.
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