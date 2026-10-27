நேரடி நெல் விதைப்பு முறைக்கு மாறிய கோரம்பள்ளம் விவசாயிகள்
கோரம்பள்ளம் பகுதியில் விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பு முறைக்கு மாறியுள்ளனா்.
அத்திமரப்பட்டியில் நெல் விதைகளை கையால் தூவும் விவசாயி.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோரம்பள்ளம் பகுதியில் விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பு முறைக்கு மாறியுள்ளனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரவருணி பாசன பகுதியைப் பொறுத்தவரை முளைகட்டிய நெல் விதைகளை நாற்றங்காலில் நெருக்கமாக தூவி, 25 முதல் 30 நாள்கள் வளா்ந்த பின்னா் இளம் நாற்றுகளை பிடுங்கி, பிரதான வயலில் தேவையான இடைவெளிவிட்டு நடும் முறை காலம்காலமாக வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
ஆனால், நிகழாண்டு பருவமழை தொடங்கியதை அடுத்து, கோரம்பள்ளம் பகுதியில் பிசான சாகுபடி பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. நாற்று நட்டு பயிரிடும் பாரம்பரிய நடவு முறைக்கு பதிலாக, தற்போது ஸ்ரீவைகுண்டம் வடகால் கடைசியில் உள்ள கோரம்பள்ளம் குளம் பாசனப் பகுதியில் பிரதான நிலத்தில் நெல் விதைகளை நேரடியாக தூவி விதைக்கும் புதிய முறையை விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து, அத்திமரப்பட்டியைச் சோ்ந்த விவசாயி எஸ்.சக்திவேல் கூறியதாவது:
கடந்த 2, 3 ஆண்டுகளாகவே மழைக் காலங்களில் 8 அடி உயரமுள்ள கோரம்பள்ளம் குளத்தில் 3 அடி வரை மட்டுமே நீரை இருப்புவைத்துகொண்டு மீதமுள்ள நீரை வீணாகக் கடலுக்குத் திறந்துவிட்டு அதன்பிறகு அணைகளிலிருந்து ஒருமுறை கூட தண்ணீா் வழங்காததால் நெல் விளைச்சல் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வந்தது.
பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கால் ஏற்பட்ட கடும் பாதிப்பால்தான் இப்போது நேரடி நெல் விதைப்பு சாகுபடி முறைக்கு மாறி, அம்பை 16 ரக நெல்லை விதைத்திருக்கிறோம்.
விதையை ஒருவா் கையாலயே விதைத்து விடலாம். ஓா் ஏக்கருக்கு 20 கிலோ விதை போதுமானது என்றாா் அவா்.
முத்தையாபுரம், முள்ளக்காடு, அத்திமரப்பட்டி விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் என்.வி.பூபதி கூறியது:
அதிகாரிகளின் தவறான நடவடிக்கைகளால் கடை பகுதிகளில் பிசான சாகுபடி அதிகம் தொடந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. நேரடி நெல் விதைப்பு முறையால் தொழிலாளா் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க முடிகிறது. சாகுபடி செலவும், உழைப்பும் மிச்சமாகிறது. வயலில் எப்போதும் நீா் தேக்கி வைக்க தேவையில்லை என்றாா் அவா்.
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