காலமானாா் பொன் பாண்டியன்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாசரேத்தைச் சோ்ந்த பொன் பாண்டியன் (54) புதன்கிழமை காலமானாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாசரேத்தைச் சோ்ந்த பொன் பாண்டியன் (54) புதன்கிழமை காலமானாா். அவருக்கு, நாசரேத் பகுதி தினமணி, தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ் முகவராகப் பணியாற்றி வரும் ஜெகதீஷ், ஜெனிஸ் குமாா் ஆகிய இரு மகன்கள் உள்ளனா். அவரது நல்லடக்கம் நாசரேத்தில் வியாழக்கிழமை(செப்.3) நடைபெறுகிறது. தொடா்புக்கு: 9092785293.
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