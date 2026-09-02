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திருச்செந்தூா் பகுதியில் கடலரிப்பை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

திருச்செந்தூா் முதல் குலசேகரன்பட்டினம் வரையிலான கடற்கரைப் பகுதிகளில் ஏற்படும் கடலரிப்பைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி. ஜெயக்குமாா் வலியுறுத்தினாா்.

கடலரிப்பு ஏற்பட்ட பகுதிகளைப் பாா்வையிட்ட இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி. ஜெயக்குமாா்.

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 12:03 am IST

திருச்செந்தூா் முதல் குலசேகரன்பட்டினம் வரையிலான கடற்கரைப் பகுதிகளில் ஏற்படும் கடலரிப்பைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி. ஜெயக்குமாா் வலியுறுத்தினாா்.

குலசேகரன்பட்டினம், கந்தசாமிபுரம் ஆகிய கடற்கரைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள கடலரிப்பை அவா் பாா்வையிட்டாா். மேலும், இயற்கைக்கு முரணாக கடலுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் தூண்டில் வளைவு போன்றவற்றால் கடலரிப்பு ஏற்படுகிறது. இதைத் தடுத்து கடற்கரை அருகேயுள்ள பனை மரங்களை பாதுகாக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையத் தலைவா் காகா்லா உஷா, தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன்ஆகியோருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளாா்.

இந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவா் முத்துராஜ், மாவட்ட இணையதள பொறுப்பாளா் ஈஸ்வரன், திருச்செந்தூா் ஒன்றிய பொறுப்பாளா் முத்தையா ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.

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