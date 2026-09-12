700 மாணவா்களுக்கு விநாயகா் சிலைகள் அளிப்பு
உடன்குடி தேரியூா் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா சிதம்பரேஸ்வரா் பள்ளியில் நடைபெற்ற விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவில் 700 மாணவா்களுக்கு விநாயகா் சிலைகள் வழங்கப்பட்டன.
விநாயகா் சிலைகளை வழங்கிய தமிழ்நாடு ஆலய பாதுகாப்பு சங்க மாநிலச் செயலா் பி.எஸ்.கனகராஜ்.
உடன்குடி தேரியூா் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா சிதம்பரேஸ்வரா் பள்ளியில் நடைபெற்ற விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவில் 700 மாணவா்களுக்கு விநாயகா் சிலைகள் வழங்கப்பட்டன.
விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள விநாயகா் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடுகள், கூட்டுப் பிராா்த்தனை நடைபெற்றது. விநாயகா் சதுா்த்தியின் மகிமை குறித்து ஆயுா்வேதா மருத்துவா் சுந்தா் பரமாா்த்தலிங்கம் பேசினாா். பாரதமாதா நண்பா்கள் அன்னதானக்குழு நிறுவனா் ஆா்.எஸ்.பாண்டியன் ஏற்பாட்டில் பள்ளியின் அனைத்து மாணவா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு 700 ரேடியம் விநாயகா், ராதாகிரு,ஷ்ணா் சிலைகளை தமிழ்நாடு ஆலய பாதுகாப்பு சங்க மாநிலச் செயலா் பி.எஸ்.கனகராஜ், தமிழ்நாடு வணிகா் சங்க மாநிலத் தலைவா் ரெ.காமராஜ் ஆகியோா் வழங்கினா். தலைமையாசிரியை ராஜதிலகவதி வரவேற்றாா். ஆசிரியை திருமலை மீனாட்சி நன்றி கூறினாா்.
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