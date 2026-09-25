The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்புடன் மேலும் இரு சந்திப்புகள்: சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தகவல்! எத்தனை முறை பாஜகவை எதிர்த்துப் பேசியிருக்கிறீர்கள்? விஜய் மீது மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் வடபழனி மெட்ரோவை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி! தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் 11 பேருக்கு பொறுப்பு!பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்

தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் கடலுக்குச் சென்ற மீனவா்கள்

வங்கக் கடலில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் விசைப்படகு மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை கடலுக்குச் சென்றனா்.

கோப்புப்படம்

Published On :

வங்கக் கடலில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் விசைப்படகு மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை கடலுக்குச் சென்றனா்.

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக பலத்த காற்று வீசும் என வானிலை மையம் எச்சரித்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுமாா் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகு, நாட்டுப்படகு மீனவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வியாழக்கிழமை வரை 3 நாள்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை.

இந்நிலையில், காற்றின் வேகம் குறைந்ததால் கடலுக்குச் செல்லலாம் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை இரவு தெரிவித்தனா். இதையடுத்து தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து 207 விசைப்படகுகளில் மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 5 மணிக்கு மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் சென்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் விசைப் படகு மீனவா்கள் 2-ஆவது நாளாக கடலுக்குச் செல்லவில்லை

தூத்துக்குடியில் விசைப் படகு மீனவா்கள் 2-ஆவது நாளாக கடலுக்குச் செல்லவில்லை

கடல் சீற்ற எச்சரிக்கை: தூத்துக்குடி மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை

கடல் சீற்ற எச்சரிக்கை: தூத்துக்குடி மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை

தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீனவா்கள் திடீா் வேலைநிறுத்தம்

தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீனவா்கள் திடீா் வேலைநிறுத்தம்

தூத்துக்குடியில் 2 நாள்களுக்குப் பிறகு கடலுக்குச் சென்ற விசைப்படகு மீனவா்கள்

தூத்துக்குடியில் 2 நாள்களுக்குப் பிறகு கடலுக்குச் சென்ற விசைப்படகு மீனவா்கள்

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!