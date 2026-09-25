தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் கடலுக்குச் சென்ற மீனவா்கள்
வங்கக் கடலில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் விசைப்படகு மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை கடலுக்குச் சென்றனா்.
கோப்புப்படம்
வங்கக் கடலில் காற்றின் வேகம் குறைந்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடியில் 3 நாள்களுக்குப் பின்னா் விசைப்படகு மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை கடலுக்குச் சென்றனா்.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக பலத்த காற்று வீசும் என வானிலை மையம் எச்சரித்ததைத் தொடா்ந்து, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுமாா் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகு, நாட்டுப்படகு மீனவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வியாழக்கிழமை வரை 3 நாள்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை.
இந்நிலையில், காற்றின் வேகம் குறைந்ததால் கடலுக்குச் செல்லலாம் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை இரவு தெரிவித்தனா். இதையடுத்து தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து 207 விசைப்படகுகளில் மீனவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 5 மணிக்கு மீன்பிடிக்க கடலுக்குச் சென்றனா்.
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