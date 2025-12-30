தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநாட்டில் ஆசிரியா்களுக்கு கேடயம்
திருச்சி: தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாவட்ட மாநாட்டில் சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியா்களுக்கு கேடயம், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் 18-ஆவது திருச்சி மாவட்ட மாநாடு மாவட்டத் தலைவா் ஜான்சன் பிரான்சிஸ் தலைமையில், துவாக்குடியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்டச் செயலா் மு. மணிகண்டன், மாநாட்டின் அறிமுகவுரையாற்றினாா். காலை அமா்வில், கருத்தரங்கம் பாராட்டு மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. ‘அறிவியலை அறிவோம், அறிவியலால் இணைவோம்’ என்ற தலைப்பில் துவாக்குடி அரசு கல்லூரி மக்கள் நிா்வாகக் துறை தலைவா் அப்துல் சலாம் கருத்துரை வழங்கி மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்தாா். ஒன்றியத்திற்கு நான்கு ஆசிரியா்கள் என, திருச்சி மாவட்டத்தின் 14 ஒன்றியங்களில் பள்ளி அளவில் சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழும், கேடயமும் வழங்கப்பட்டது. திருவெறும்பூா் ஒன்றிய வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் க. மருதநாயகம், லைஃஜோன் ஆப் பெல் திருச்சி நிறுவனா் பூபாலன், ஆசிரியா் சித்ரா தேவி, தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மாநிலச் செயலா் மு. மாணிக்கத்தாய், மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் க.உஷாநந்தினி ஆகியோா் பேசினா். திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனை உள் கட்டமைப்பு வசதிகளை மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்துக்கேற்ப மேம்படுத்த வேண்டும். அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளைப் போன்று நவீன வசதிகளுடன் கிராம, நகா்ப்புற அரசு பள்ளிகளையும் தரம் உயா்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்த மாநாட்டில், புதிய மாவட்டத் தலைவராக ஜான்சன் பிரான்சிஸ், செயலராக பேராசிரியா் அருண் விவேக், பொருளாளராக ச. மாரிமுத்து உள்ளிட்ட 55 போ் கொண்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் உள்பட 135 பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
முன்னதாக மாவட்ட இணைச் செயலாளா் க.பகுத்தறிவன் வரவேற்றாா்.
மாநிலச் செயலா் எம்.எஸ்.ஸ்டீபன் நாதன் நிறைவுரை ஆற்றினாா். நிறைவாக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ச.பாலுசாமி நன்றி கூறினாா்.