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திருச்சி

உரிமம் காலாவதி: மாவட்டத்தில் 82 மதுக்கூடங்கள் மூடல்! பொது இடங்களில் மது அருந்துவதால் சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிப்பு!

தமிழக அரசு உத்தரவைத் தொடா்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளுடன் இணைந்து செயல்பட்ட மது அருந்தும் கூடங்கள் (பாா்கள்) வியாழக்கிழமை முதல் மூடப்பட்டுள்ளன.

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திருச்சியில் மது அருந்தும் கூடம் மூடப்பட்டிருப்பதை அறிவிக்கும் பலகையுடன் வியாழக்கிழமை செயல்பட்ட மதுக்கடை.

Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:20 am IST

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தமிழக அரசு உத்தரவைத் தொடா்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளுடன் இணைந்து செயல்பட்ட மது அருந்தும் கூடங்கள் (பாா்கள்) வியாழக்கிழமை முதல் மூடப்பட்டுள்ளன.

இதனால், மதுபாட்டில்களை வாங்கிச் செல்லும் நபா்கள் ஆங்காங்கே சாலையோரங்களில் நின்றபடியும், ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் தஞ்சமடைந்து மது அருந்தி வருகின்றனா்.

தமிழகம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளுடன் இணைந்த சுமாா் 2,640 மது அருந்தும் கூடங்களை உடனடியாக மூடுவதற்கு டாஸ்மாக் நிா்வாகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வழங்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டு கால பாா்களுக்கான உரிமம் கடந்த ஜனவரி மாதமே அதிகாரப்பூா்வமாக நிறைவடைந்தது. இருப்பினும், சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு இந்த உரிமக் காலம் ஜூன் 30-ஆம் தேதி வரை தற்காலிகமாக நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது.

பாா்களை மூட உத்தரவு: இந்த அவகாசமும் முடிவடைந்ததைத் தொடா்ந்து மேலும் கால நீட்டிப்பு வழங்கப்படாமல் அனைத்து பாா்களையும் புதன்கிழமை இரவே மூட மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை துறை உத்தரவிட்டது. இதன்படி, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 82 மது அருந்தும் கூடங்களும் வியாழக்கிழமை மூடப்பட்டன.

இது தொடா்பாக, டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் கூறுகையில், மதுக்கடைகளுடன் செயல்பட்ட மது அருந்தும் கூடங்களை மூடி புகைப்படம் எடுத்து அனுப்ப டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளா் அலுவலகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இதன்படி, மாவட்டத்தில் உள்ள 82 மது அருந்தும் கூடங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. மறு உத்தரவு வரும் வரையில் மது அருந்தும் கூடங்கள் இயங்காது. சில இடங்களில் மது அருந்தும் கூடத்தில்தான் டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்கின. இதனால், அந்த கடைகளுக்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்றனா்.

பொது இடங்களை நாடும் மதுப்பிரியா்கள்: மது அருந்தும் கூடங்கள் மூடப்பட்டதால் மதுக்கடைகளில் மதுபாட்டில்கள் வாங்கும் நபா்கள் அனைவரும் மதுக்கடைகளுக்கு அருகிலேயே சாலையில் நின்றபடியே மது அருந்துகின்றனா். சிலா், ஒதுக்குப்புறமான இடங்களுக்கு சென்று மது அருந்துகின்றனா்.

பகல் நேரத்திலேயே அவரவா் கிடைத்த இடங்களில் நின்று மது அருந்துவதால் பொதுமக்களுக்கு அச்ச உணா்வு மேலோங்கியுள்ளது. இதனால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் ஆபத்து உருவாகி வருகிறது.

இதுதொடா்பாக, டஸ்மாக் நிா்வாக வட்டாரத்தினா் கூறுகையில், உரிமக் காலம் முடிவடைந்ததால் மது அருந்தும் கூடங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.

அரசு தரப்பில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கோரப்பட்டு, அவை முழுமையாக இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே தகுதியான நபா்களுக்கு உரிமம் வழங்கி மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்படும் என்றனா்.

மது அருந்தும் கூடங்கள் மூடப்படுவதால் மதுப்பிரியா்கள் பொது இடங்களில் மது அருந்துவதைத் தடுக்க காவல் துறை தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபடும் என்றும், விதிகளை மீறுவோா் மீது மிகக் கடுமையான சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் திருச்சி மாநகர மற்றும் மாவட்டக் காவல் துறை சாா்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உரிமம் நீட்டிப்பா? தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் ம. கோதண்டம் கூறுகையில், மேலும் 3 மாதங்களுக்கு உரிமம் நீடிக்கப்படுவதாக அரசிடமிருந்தோ, டாஸ்மாக் நிா்வாகத்திடமிருந்தோ வாய்மொழியாகவோ, எழுத்துப்பூா்வமாகவோ உத்தரவு வரவில்லை. அரசாணையும் வெளியாகவில்லை.

எனவே, மது அருந்தும் கூடங்கள் திறப்பதில் குழப்பமான நிலையே உள்ளது. திருச்சியில் மூடப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில இடங்களில் சிலவற்றை திறந்துள்ளனா். டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 6) நிா்வாகக் குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அதில் எடுக்கப்படும் முடிவைத் தொடா்ந்து மது அருந்தும் கூடங்கள் திறக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

பொதுமக்களுக்கு இடையூறான கடைகளையும் மூட ஏற்பாடு: தவெக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன், முதல் கட்டமாகப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகில் 500 மீட்டா் சுற்றளவில் அமைந்திருந்த 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட்டது. இந்த நடவடிக்கை தற்போது முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் தொடா்ச்சியாக பொதுமக்களுக்குப் இடையூறாக இருக்கும் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கான இரண்டாவது புதிய பட்டியலைத் தயாரிக்கும் பணிகளில் மதுவிலக்குத் துறை இறங்கியுள்ளது. இதனால் வரும் நாள்களிலும் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான மதுக்கடைகள் மூடப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

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