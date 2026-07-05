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திருச்சி

பைக் மோதி காயமடைந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மோதி காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி வெள்ளிக்கிழமை மாலை உயிரிழந்தாா்.

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 3:52 am IST

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இருசக்கர வாகனம் மோதி காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி வெள்ளிக்கிழமை மாலை உயிரிழந்தாா்.

திருச்சி கருமண்டபம் மாந்தோப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கலியபெருமாள் மனைவி வள்ளியம்மாள் (65). இவா் திருச்சி திண்டுக்கல் சாலையில் தனியாா் வங்கி அருகில் கடந்த 29ஆம் தேதி சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது இருசக்கர வாகனம் மோதி பலத்த காயமடைந்தாா்.

இதையடுத்து திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட அவா் சிகிச்சைப் பலனின்றி வெள்ளிக்கிழமை மாலை உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக, வள்ளியம்மாளின் மகன் ஆறுமுகம் அளித்த புகாரின் பேரில், திருச்சி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.

அதில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்தது கரூா் மாவட்டம், குளித்தலையைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் (25) என்பது தெரியவந்தது. தொடா்ந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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