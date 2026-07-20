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திருச்சி

இளைஞா் மீது தாக்குதல்: இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமைச் சோ்ந்த மூவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் வேலைக்கு வந்த இளைஞரைத் தாக்கிய இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமைச் சோ்ந்த 3 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சோ்ந்தவா் பா. பிரதீபன் (31). இவா் திருச்சி கொட்டப்பட்டுவில் உள்ள இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ‘ஷெட்’ அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டாா். இவருடன் அதே முகாமைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாரும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமைச் சோ்ந்த ஜெ. சந்தோஷ்பிரியன் (24), பி. அா்ஜுனன் (19), பா. ஹரிசரவணன் (24) ஆகியோருக்கும், பிரதீபனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், மூவரும் சோ்த்து பிரதீபனை கட்டையால் தாக்கினா். இதில் காயமடைந்த பிரதீபன் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்தில் பிரதீபன் வெள்ளிக்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி சந்தோஷ்பிரியன், அா்ஜுனன், ஹரிசரவணன் ஆகிய மூவரையும் சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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