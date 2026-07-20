திருச்சியில் வேலைக்கு வந்த இளைஞரைத் தாக்கிய இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமைச் சோ்ந்த 3 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சோ்ந்தவா் பா. பிரதீபன் (31). இவா் திருச்சி கொட்டப்பட்டுவில் உள்ள இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் ‘ஷெட்’ அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டாா். இவருடன் அதே முகாமைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாரும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமைச் சோ்ந்த ஜெ. சந்தோஷ்பிரியன் (24), பி. அா்ஜுனன் (19), பா. ஹரிசரவணன் (24) ஆகியோருக்கும், பிரதீபனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், மூவரும் சோ்த்து பிரதீபனை கட்டையால் தாக்கினா். இதில் காயமடைந்த பிரதீபன் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்தில் பிரதீபன் வெள்ளிக்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி சந்தோஷ்பிரியன், அா்ஜுனன், ஹரிசரவணன் ஆகிய மூவரையும் சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.