ஜூலை 21, 28 தேதிகளில் திருச்சி-பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் சேவை ரத்து

பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்த காரணத்தால் திருச்சியிலிருந்து பெங்களூருக்கு இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயிலானது வரும் 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
திருச்சியிலிருந்து 6.15 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி- எஸ்எம்விடி பெங்களூரு சிறப்பு ரயிலானது (ரயில் எண் 06007) செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) மற்றும் ஜூலை 28-ஆம் தேதியில் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதேபோல, பெங்களூரிலிருந்து புறப்படும் எஸ்எம்விடி பெங்களூரு- திருச்சி சிறப்பு ரயிலானது (ரயில் எண் 06008) ஜூலை 21 மற்றும் 28-ஆம் தேதி முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகத்தின் திருச்சி கோட்டப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
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