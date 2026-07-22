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திருச்சி

புத்தனாம்பட்டியில் இன்று மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துறையூா் மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட புத்தனாம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், இங்கிருந்து மின்சாரம் பெறும் புத்தனாம்பட்டி, ஓமாந்தூா், அபினிமங்கலம், சாத்தனூா், திண்ணனூா், இலுப்பையூா், வெள்ளக்கல்பட்டி, நல்லேந்திரபுரம், நடுவலூா், கோட்டாத்தூா், டி.களத்தூா், தேனூா், பெரகம்பி, எதுமலை, தேவிமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என துறையூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் பொன். ஆனந்தகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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