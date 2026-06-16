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திருச்சி

காரைக்கால், ஈரோடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், ஈரோடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக திருச்சி-காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) ஜூன் 17, 18, 19, 20, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் திருவாரூா்-காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி-திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால்-திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) ஜூன் 17, 18, 19, 20, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால்-திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா்-திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

திருச்சி-ஈரோடு பயணிகள் ரயிலானது (56809) ஜூன் 20, 22 ஆகிய தேதிகளில் கரூா்-ஈரோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி-கரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

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