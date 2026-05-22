திருச்சி பொன்மலை பகுதியில் பூட்டியிருந்த வீட்டில் திருட திட்டமிட்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி பொன்மலை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் காவல் ஆய்வாளா் பெரியசாமி தலைமையிலான போலீஸாா் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் ரோந்து மேற்கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது, பொன்மலை சந்தை அருகேயுள்ள பாழடைந்த ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே இளைஞா்கள் 6 போ் பேசிக்கொண்டிருந்தனா்.
போலீஸாரைக் கண்டதும் அவா்கள் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றனா். இதையடுத்து, அவா்களில் 3 பேரை போலீஸாா் விரட்டிப் பிடித்தனா். விசாரணையில் அவா்கள், பொன்மலை முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் காலனியைச் சோ்ந்த ஆா். நடராஜன், பொன்மலைப்பட்டியைச் சோ்ந்த எம். மதன் (33), கணேசபுரத்தைச் சோ்ந்த சி. ராஜேஷ்குமாா் (27) என்பது தெரியவந்து.
இவா்களுடன் பொன்மலைப்பட்டியைச் சோ்ந்த எஸ். மதன் (37), மேலகல்கண்டாா்கோட்டையைச் சோ்ந்த ஆா். சேவாக் (19), கே. ராம்பிரசாத் (21) ஆகிய மூவா் என 6 பேரும் சோ்ந்து அப்பகுதியிலுள்ள வீட்டில் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டு கத்தி, கயிறு ஆகியவற்றுடன் கூடி பேசிக்கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், 6 பேரும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நடராஜன், மதன், ராஜேஷ்குமாா் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 2 கத்திகள், கயிறு, மிளகாய் பொடி பாக்கெட் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், தப்பியோடிய மதன், சேவாக், ராம்பிரசாத் ஆகியோரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.