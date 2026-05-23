பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Updated On :23 மே 2026, 2:22 am IST

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, செங்கோட்டை- மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) மே 27, 28, 29, 30, 31, ஜூன் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) மே 28, 31 ஆகிய தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) மே 30-ஆம் தேதியும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் விரைவு ரயிலானது (17070) மே 29-ஆம் தேதியும், மதுரை - பிக்கானோ் அனுவராட் அதிவிரைவு ரயிலானது (22631) மே 28-ஆம் தேதியும் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) மே 27, 28, 29, 30, 31, ஜூன் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும். மேற்கண்ட நாள்களில் எா்ணாகுளம், சோ்தலா, ஆழப்புலா, அம்பாலப்புலா, ஹரிபாத் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும்.

எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி விரைவு ரயிலானது (16363) ஜூன் 3-ஆம் தேதி மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

தூத்துக்குடி - கச்சிகுடா விரைவு ரயிலானது (17616) மே 27-ஆம் தேதி மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

நாகா்கோவில் - கச்சிகுடா வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16354) மே 30-ஆம் தேதி திருச்சி ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து திண்டுக்கல், கரூா் வழியாக இயக்கப்படும்.

