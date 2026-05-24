/
திருச்சியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு செய்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி எடமலைபட்டிப்புதூா் காவல் நிலைய சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் சதிஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை ரோந்து மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, கீழ பஞ்சப்பூா் பள்ளிக்கூட வீதியில் போக்குவரத்து மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திக்கொண்டிருந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான வெ. பரத்குமாரை (22) போலீஸாா் எச்சரித்தனா். ஆனால், அவா் போலீஸாரை தகாத வாா்த்தையில் பேசி பணி செய்யவிடாமலும் தடுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இதையடுத்து போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.