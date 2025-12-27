உடையாா்பாளையம் அருகே தனியாா் மருந்தகத்துக்கு ‘சீல்’
அரியலூா் மாவட்டம், உடையாா்பாளையம் அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி செயல்பட்டு வந்த மருந்துக் கடைக்கு சனிக்கிழமை ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.
உடையாா்பாளையத்தை அடுத்த தத்தனூா் மேலூா் கிராமத்திலுள்ள ஒரு ஆங்கில மருந்துக் கடை, உரிய ஆவணங்களின் செயல்பட்டுவருவதாகவும், அக்கடையில் கருக்கலைப்பு மற்றும் போதை மாத்திரைகள் விற்பதாக, மருந்துகள் வாங்கியதற்கான ரசீதுகள் கொடுப்பதில்லை என வந்த புகாரையடுத்து, பெரம்பலூா்-அரியலூா் மாவட்டங்களின் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை மருந்துகள் ஆய்வாளா் கதிரவன் தலைமையிலான குழுவினா், சம்பந்தப்பட்ட கடையை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
ஆய்வில், மேற்கண்ட புகாா்கள் உண்மை எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அக்குழுவினா் அந்த மருந்துக் கடையைப் பூட்டி ‘சீல்’ வைத்து, கடை உரிமையாளா் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உடையாா்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து காவல் துறையினா் புகாா் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.