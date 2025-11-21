அரியலூரில் தேசிய நூலக வார விழா நிறைவு
அரியலூரிலுள்ள மாவட்ட மைய நூலகத்தில் கடந்த 14-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்த தேசிய நூலக வார விழா வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.
இந்த நிறைவு நாள் விழாவுக்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் கு.சின்னப்பா தலைமை வகித்து, பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா். மேலும், நல்நூலக விருது பெற்ற வெத்தியாா்வெட்டு ஊா்ப்புற நூலகா் முருகன், சிறந்த வாசகா் வட்டம் விருது பெற்ற செந்துறை கிளை நூலக வாசகா் வட்டத் தலைவா் மதுகுமாா் ஆகியோரை பாராட்டி கெளரவித்தாா்.
விழாவுக்கு, நூலக கண்காணிப்பாளா் கிருஷ்ணலீலா முன்னிலை வகித்து பேசினாா். ஏ.கே.எம். ஐஏஎஸ் அகாதெமி நிறுவனா் கதிா்கணேசன், வாசகா் வட்ட உறுப்பினா்கள் அரங்கதமிழ், சின்னதுரை, ராஜாராம், மங்கையா்கரசி, பத்மபிரியா, வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் ஹேமலதா, மாவட்ட மைய நூலகா் செசிராபூ ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
விழாவில், நீதிபதி அனுசுருதி, ஓரியூா் முனைவா் மருதுபாண்டியன், அய்யாதுரை, ஆன்ந்த் செஸ் அகாதெமி நிறுவனா் ஆனந்தபாபு ஆகியோா் போட்டித் தோ்வுக்கான நூல்களை நூலகத்துக்கு வழங்கினா்.
முன்னதாக, மாவட்ட நூலக அலுவலா் இரா. வேல்முருகன் வரவேற்றாா். நிறைவில் நூலகா் முருகானந்தம் நன்றி கூறினாா்.