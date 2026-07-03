ஆலத்தியூா் திரெளபதியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா

அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அருகே ஆா்.எஸ்.மாத்தூரை அடுத்த ஆலத்தியூா் கிராமத்திலுள்ள திரெளபதியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலின் திருவிழா கடந்த 18 நாள்களுக்கு முன்பு கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து அம்மனுக்கு நாள்தோறும் சிறப்பு அபிஷேகமும், வீதியுலாவும், மகாபாரதம் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்று வந்தது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தீமிதி விழா வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. முன்னதாக காப்பு கட்டி விரதம் இருந்து வந்த பக்தா்கள், ஏரிக்கரையில் பூங்கரகம் எடுத்து முக்கிய வீதிகளின் வழியாகச் சென்று கோயில் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி தங்களது நோ்த்திக்கடனை செலுத்தினா்.
பின்னா் அவா்கள், அங்குள்ள பூசாரியிடம் சாட்டையடி வாங்கியும் நோ்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினா். திருவிழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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