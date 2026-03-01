Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
அரியலூர்

அரியலூரில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம்

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுகின்றனா்.

அந்த வகையில் அரியலூா் வட்டாட்சியராக இருந்த முத்துலட்சுமி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக (பொது) மேலாளராகவும், ஆட்சியா் அலுவலக பொது மேலாளராக இருந்த குமரையா கோட்ட கலால் அலுவலராகவும், கோட்ட கலால் அலுவலராக இருந்த தேவகி, அரியலூா் வட்டாட்சியராகவும், அரியலூா் ஆதிதிராவிடா் நல தனி வட்டாட்சியராக இருந்த மஞ்சுளா உடையாா்பாளையம் சமூகப் பாதுகாப்பு திட்ட வட்டாட்சியராகவும், உடையாா்பாளையம் சமூகப் பாதுகாப்பு திட்ட வட்டாட்சியராக இருந்த அன்புச்செல்வன், அரியலூா் ஆதிதிராவிடா் நலம் தனி வட்டாட்சியராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும் அரியலூா் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நிலமெடுப்பு தனி வட்டாட்சியராக இருந்த கோவிந்தராசு செந்துறை வட்டாட்சியராகவும், செந்துறை வட்டாட்சியராக இருந்த வேலுமணி, அரியலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளராகவும், உடையாா்பாளையம் வட்டாட்சியா் சம்பத் அரியலூா் தேசிய நெடுஞ்சாலை நிலமெடுப்பு வட்டாட்சியராகவும், ஜெயங்கொண்டம் நிலக்கரி திட்ட தனி வட்டாட்சியராக இருந்த ஆனந்தவேல் உடையாா்பாளையம் வட்டாட்சியராகவும், ஆண்டிமடம் வட்டாட்சியா் ராஜமூா்த்தி அரியலூா் ஆலயங்கள் நிலம் தனி வட்டாட்சியராகவும், அரியலூா் ஆலயங்கள் நிலம் தனி வட்டாட்சியரான கலைவாணன் உடையாா்பாளையம் (ஆதிதிராவிடா் நலம்) வட்டாட்சியராகவும், ஜெயங்கொண்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நிலமெடுப்பு தனி வட்டாட்சியா் சுசிலா ஆண்டிமடம் வட்டாட்சியராகவும், அரியலூா் அரசு சிமென்ட் (நிலமெடுப்பு) தனி வட்டாட்சியா் கதிரவன் உடையாா்பாளையம் கோட்ட கலால் அலுவலராகவும், உடையாா்பாளையம் கோட்ட கலால் அலுவலா் கனகராஜ் அரியலூா் அரசு சிமென்ட் ஆலை (நிலமெடுப்பு) தனி வட்டாட்சியராகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக பேரிடா் மேலாண்மை பிரிவு வட்டாட்சியராக இருந்த சந்திரசேகரன் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக (குற்றவியல்) மேலாளராகவும், அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக (குற்றவியல்) மேலாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக பேரிடா் மேலாண்மை பிரிவு வட்டாட்சியராகவும், உடையாா்பாளையம் தனி வட்டாட்சியா் (ஆதி திராவிடா் நலம்) ஆனந்தன் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக இசைவு தீா்ப்பாய அலகு தனி வட்டாட்சியராகவும், ஆண்டிமடம் வட்டாட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) கலிலூா் ரகுமான் அரியலூா் (சமூகப் பாதுகாப்பு திட்டம்) வட்டாட்சியராகவும், அரியலூா் வட்டாட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) அருள்செல்வி ஆண்டிமடம் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) வட்டாட்சியராகவும், அரியலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் பாக்கியம் விக்டோரியா ஜெயங்கொண்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நிலமெடுப்பு தனி வட்டாட்சியராகவும் பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும் 6 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பணிபுரியும் 12 வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்களும் அரியலூா் மாவட்டத்திலேயே வேறு வேறு ஒன்றியங்களுக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 10 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 10 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் பணியிட மாற்றம்

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் பணியிட மாற்றம்

3 ஏ.டி.எஸ்.பி., 3 டி.எஸ்.பி.-க்கள் பணியிட மாற்றம்

3 ஏ.டி.எஸ்.பி., 3 டி.எஸ்.பி.-க்கள் பணியிட மாற்றம்

6 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

6 வட்டாட்சியா்கள் இடமாற்றம்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு