அரியலூா் ஆட்சியரகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

அரியலூா் ஆட்சியரக வளாகத்தில் புதன்கிழமை வெடிகுண்டு சோதனையில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினா்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 6:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்துக்கு புதன்கிழமை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. தீவிர சோதனையின் நிறைவில், அது புரளி என்பது தெரியவந்தது.

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக இணையதள முகவரிக்கு புதன்கிழமை வந்த மின்னஞ்சலில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. தகவலறிந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா. சாஸ்திரி உத்தரவின்பேரில், வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு காவல் துறையினா் ’மோனா என்ற மோப்ப நாய் உதவியுடன் வளாகம் முழுவதும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அதில், வெடிகுண்டுகள் ஏதும் இல்லை என்பதும், மிரட்டல் புரளி என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், இந்தச் சோதனை காரணமாக பணிகள் பாதிப்பு இல்லை. மேலும், மின்னஞ்சல் யாரிடம், எங்கிருந்து வந்தது என்பது குறித்து இணைய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். ஏற்கனவே, இரு மாதத்துக்கு முன்பும் ஆட்சியரகத்துக்கு இதேபோல் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெரம்பலூா் நீதிமன்றத்துக்கு தொடரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்

வெடிகுண்டு மிரட்டல் : விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் தீவிர சோதனை

பெங்களூரு மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
