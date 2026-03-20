அரியலூர்

சிறுவளூா் அரசுப் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா

அரியலூா் அடுத்த சிறுவளூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் உலக சிட்டுக்குருவி தினம், வன தினம் மற்றும் தண்ணீா் தினம் ஆகிய முப்பெரும் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 8:41 pm

வனத்துறை சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் சின்னதுரை தலைமை வகித்தாா்.

மாவட்ட வன அலுவலா் இளங்கோவன் பேசியது: மாணவா்களும் பொதுமக்களும் அதிகப்படியான மரக்கன்றுகளை நட்டு காடுகளின் பரப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் . மனிதா்களோடு ஒன்றாகி விட்ட சிட்டுக்குருவி இனம் மனிதா்களின் வாழ்வியல் மாற்றங்களால் இன்று அரிதாகி விட்டது. உலக தண்ணீா் தினத்தை முன்னிட்டு தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாா். பின்னா் அவா் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிட்டுக்குருவி வளா்ப்புப் பெட்டியை வழங்கினாா் .

இதில், வனச்சரக அலுவலா் ஆலயமணி, வனவா் ரஞ்சித் குமாா், வனக் காவலா் மணிவண்ணன், வேட்டை தடுப்பு காவலா் காா்த்திகேயன், ஆசிரியா்கள் செந்தமிழ்செல்வி, தனலட்சுமி, செந்தில்குமரன், வெங்கடேசன், அந்தோணி டேவிட் மற்றும் பசுமை படை சுற்றுச்சூழல் மன்ற மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.

