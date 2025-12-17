கரூரில் வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கரூா்: மாவட்டத்தில் உள்ள கரூா், குளித்தலை, அரவக்குறிச்சி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றும் வழக்குரைஞா்கள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கரூா் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கரூா் மாவட்ட வழக்குரைஞா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் நகுல்சாமி தலைமை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில், தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி வழக்குரைஞா்கள் சங்க கூட்டமைப்பின் தலைவா் என். மாரப்பன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கிவைத்து பேசினாா்.
சென்னையில் 19-இல் ஆா்ப்பாட்டம்: பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: இ-பைலிங் விவகாரத்தை கண்டித்து வரும் 19-ஆம் தேதி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் அருகே மாபெரும் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்.
தற்போது நடைபெறும் போராட்டத்தில், தமிழகத்தில் கீழமை நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றக் கூடிய சுமாா் 80 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குரைஞா்கள் இந்த பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா் என்றாா் அவா்.