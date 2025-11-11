கரூா் மாவட்டத்தில் நவ.14-இல் 8 இடங்களில் ‘உழவரைத் தேடி வேளாண்மை’ முகாம்
கரூா்: கரூா் மாவட்டத்தில் நவ 14-ஆம்தேதி 8 இடங்களில் ‘உழவரைத் தேடி வேளாண்மை’ முகாம்கள் நடைபெற உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கரூா் வட்டாரத்தில், நன்னியூா், வேட்டமங்கலம் (மேற்கு), தாந்தோணி வட்டாரத்தில், காக்காவாடி, மேலப்பாளையம், அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில், வெஞ்சமாங்கூடலூா், அஞ்சாகவுண்டன்பட்டி, க.பரமத்தி வட்டாரத்தில் கோடந்தூா் வடக்கு, தென்னிலை தெற்கு, கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாரத்தில் கொசூா், சிவாயம் தெற்கு ஆகிய இடங்களில் நவ.14-ஆம் தேதி இந்த முகாம் நடைபெற உள்ளது.
முகாமில் நவீன வேளாண் தொழில் நுட்பங்கள், செயல்விளக்கங்கள், விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட அரசு திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள், உயிா்ம வேளாண்மை சாகுபடி குறித்த வழிகாட்டுதல்கள், உயிா்ம வேளாண்மை சான்று பெற வழிமுறைகள், வேளாண் விற்பனை சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள், பயிா்க்கடன் பெற தேவையான உதவிகள் ஆகியவை முகாமில் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.