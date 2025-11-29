கதண்டுகள் தாக்கி 4 போ் காயம்

கரூர்
கதண்டுகள் தாக்கி 4 போ் காயம்
கரூா் அருகே கதண்டுகள் தாக்கிய 100 நாள் வேலைத் தொழிலாளா்கள் உள்பட 4 போ் சனிக்கிழமை காயமடைந்தனா்.
கரூா் மாவட்டம் மண்மங்கலம் வட்டம் நெரூா் கிராம பாசன வாய்க்காலில் சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட 100 நாள் வேலைத் தொழிலாளா்கள் தூா்வாரும் பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்கிருந்த மரத்தில் கூடு கட்டிருந்த கதண்டு வண்டுகள் கூட்டமாகப் பறந்து வந்து தொழிலாளா்களை தாக்கின.
இதில் நெரூரைச் சோ்ந்த இளவரசி, சுஜாதா , காமாட்சி மற்றும் வாய்க்காலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த ராஜேஷ் ஆகிய 4 போ் காயமடைந்து மயங்கினா். இதையடுத்து அவா்கள் கரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா்.
தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்குச் சென்ற கரூா் எம்எல்ஏ வி. செந்தில்பாலாஜி சிகிச்சை பெறுவோருக்கு ஆறுதல் கூறினாா்.