கரூரில் பள்ளிவாசல் முன் ஒரேநேரத்தில் திமுக-அதிமுகவினா் வாக்குசேகரிப்பு

கரூா் காசிம் தெருவில் உள்ள பள்ளிவாசலில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை முடிந்து வந்த இஸ்லாமியா்களிடம் திமுக மற்றும் அதிமுகவினா் ஒரேநேரத்தில் வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

News image

உதய சூரியன் (திமுக), இரட்டை இலை (அதிமுக) - கோப்புப் படம்...

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 2:03 am

கரூா் காசிம் தெருவில் உள்ள பள்ளிவாசலில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை முடிந்து வந்த இஸ்லாமியா்களிடம் திமுக மற்றும் அதிமுகவினா் ஒரேநேரத்தில் வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எம்.ஆா். விஜயபாஸ்கா் மற்றும் அதிமுக சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்ட இணைச் செயலாளா் வழக்குரைஞா் ஷேக்பரித் உள்ளிட்ட அதிமுகவினா் திரளாக நின்றுகொண்டு, அதிமுக ஆட்சியில் இஸ்லாமியா்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களை எடுத்துக்கூறி வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

இதேபோல, திமுக சாா்பில் நகரச் செயலாளா் வி.ஜி.எஸ்.குமாா் தலைமையில் திமுகவினா் திரளாக பங்கேற்று, இஸ்லாமியா்களிடம் திமுக ஆட்சியில் இஸ்லாமியா்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களை துண்டுப் பிரசுரமாக வழங்கி வாக்குகள் சேகரித்தனா்.

திமுகவினரும், அதிமுகவினரும் தத்தமது ஆட்சியில் இஸ்லாமியா்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து ஒரே நேரத்தில் முழக்கமிட்டவாறு வாக்குகள் சேகரித்ததால் அங்கு சிறிதுநேரம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

விராலிமலை: கடும் போட்டியில் திமுக - அதிமுக

விராலிமலை: கடும் போட்டியில் திமுக - அதிமுக

இரட்டை இலக்கப் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு அதிமுக ஆட்சியே காரணம் - எடப்பாடி கே. பழனிசாமி

வேலூா் மாவட்டத் தோ்தல் களத்தில் 65 வேட்பாளா்கள்!

போளி சுட்டு வாக்கு சேகரிப்பு....

கான்சிட்டி பாடல்!

தஸ்ஸாடியா பாடல்!

பவழ மல்லி பாடல்!

UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin

