Dinamani
பேடிஎம் வங்கியின் உரிமத்தை ரத்து செய்தது ஆர்பிஐ!மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை: 3 பேர் பலி, பலர் காயம்பாஜகவில் இணைந்த ஆம் ஆத்மி எம்.பி.க்கள்! தமிழ்நாடு தேர்தல்! கிராமங்கள் சமநிலை செய்த நகரங்கள் எப்படியிருக்கின்றன மக்கள் வாக்களித்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்? ஈரானை கடிதம் மூலம் ஆளும் மோஜ்தபா! எங்கே, எப்படி இருக்கிறார்?ஈரானை கடிதம் மூலம் ஆளும் மோஜ்தபா! எங்கே, எப்படி இருக்கிறார்?தேர்தல் அரசியல் வரலாற்றில் சிகரமான வாக்குப்பதிவு: விஜய்முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் திமுக வேட்பாளர்கள் சந்திப்புகொடைக்கானல் செல்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!
/
கரூர்

கரூா் மாவட்டத்தில் 92.65% வாக்குப்பதிவு

கரூா் மாவட்டத்திலுள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தமாக 92.65 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது.

News image
Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 7:45 pm

Syndication

மாவட்டத்தில் அரவக்குறிச்சி, கரூா், கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி), குளித்தலை என மொத்தம் 4 தொகுதிகள் உள்ளன.

இதில், அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இருந்த 267 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களிக்க மொத்தம் 1,95,517 வாக்காளா்கள் தகுதி பெற்றிருந்தனா். வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்தலில் 1,79,418 போ் வாக்களித்தனா். வாக்குப்பதிவு சதவீதம்-91.77.

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 283 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களிக்க 2,29,995 போ் தகுதி பெற்றிருந்தனா். இவா்களில் 2,14,847 போ் வாக்களித்தனா். வாக்குப்பதிவு சதவீதம்-93.41.

கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) தொகுதியில் 275 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மொத்த வாக்காளா்கள் -2,02,994. இவா்களில் 1,87,692 போ் வாக்களித்தனா். இதன் வாக்குப்பதிவு சதவீதம்-92.46. குளித்தலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 286 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. மொத்த வாக்காளா்கள் -2,23,184. இவா்களில் 2,07,099 போ் வாக்களித்தனா். இதன் வாக்குப்பதிவு சதவீதம்-92.79.

மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம்: மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 1,111 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மொத்த வாக்காளா்களாக 8,51,690 போ் இருந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் மொத்தம் 7,89,056 போ் வாக்களித்தனா். இதனால், வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 4 தொகுதிகளிலும் 92.65 சதவீதமாக பதிவானது. மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக கரூா் தொகுதியில் 93.41 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

தொடர்புடையது

சங்ககிரி தொகுதியில் 92.50 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு

கரூா் மாவட்டத்தில் அமைதியாக நடந்தது தோ்தல்!

தேனி மாவட்டத்தில் 81 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு!

கரூா்: 4 தொகுதிகளில் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு

வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

23 ஏப்ரல் 2026