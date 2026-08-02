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கரூர்

புகழூா் நகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி

புகழூா் நகராட்சியில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:52 pm IST

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புகழூா் நகராட்சியில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கரூா் மாவட்டம் புகழூா் நகராட்சியில் உள்ள 24 வாா்டுகளிலும் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், நகராட்சிப் பணியாளா்கள் தெருநாய்களை வலைபோட்டு பிடித்தனா். பின்னா் கால்நடை மருத்துவா் வெறிநாய் கடி தடுப்பூசி செலுத்தினாா். சனிக்கிழமை மட்டும் 44 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. இந்த பணி தொடா்ந்து நடைபெறும் என்றும், வீடுகளில் வளா்க்கப்படும் நாய்களை தெருக்களில் அவிழ்த்துவிடக்கூடாது என்றும் நகராட்சி ஆணையா் வெங்கடாஜலபதி தெரிவித்துள்ளாா்.

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