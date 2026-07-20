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திருவண்ணாமலை

தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி

திருவத்திபுரம் (செய்யாறு) நகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருவத்திபுரம் அண்ணா நகா் பகுதியில் நடைபெற்ற தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:35 am IST

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திருவத்திபுரம் (செய்யாறு) நகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில் உள்ள திருவத்திபுரம் நகராட்சி சாா்பில் 10, 14 ஆகிய வாா்டுகளில் தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் 23 நாய்களுக்கு செய்யாறு கால்நடை மருத்துவக் குழுவினா் மூலம் வெறிநாய் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

நகராட்சி ஆணையா் எஸ். ஆண்ரூஸ் தலைமையில், துப்புரவு ஆய்வாளா் கே. மதனராசன் மேற்பாா்வையில் நடைபெற்ற இந்தப் பணியில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தினா்.

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