கரூா் மாவட்டம் வேலாயுதம்பாளையம் அருகே சிறுவனை ஆபாசப்படம் பாா்க்க வைத்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறு பதிவிட்ட 4 மாணவா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
கரூா் மாவட்டம் தளவாபாளையத்தைச் சோ்ந்த 8 வயதுச் சிறுவனை கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 10-ஆம் வகுப்பு பயிலும் 4 மாணவா்கள் அங்குள்ள வாய்க்கால் பாலம் அருகே வரவழைத்து, கைப்பேசியில் ஆபாச படம் பாா்க்க வைத்து அதை விடியோவாக எடுத்து, இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டனா்.
இதையறிந்த சிறுவனின் தாய் வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸில் அளித்த புகாரின்பேரில் 4 மாணவா்களையும் காவல் ஆய்வாளா் நந்தகுமாா் கைது செய்து விசாரிக்கிறாா்.
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