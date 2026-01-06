அடிப்படை வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்: செ.ஜோதிமணி எம்.பி.
பொது மக்களின் அடிப்படை வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அலுவலா்கள் பணியாற்றிட வேண்டும் என்றாா் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ஜோதிமணி.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் மக்களவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்ட நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளா்ச்சித்திட்ட பணிகள் குறித்து அனைத்துத்துறை அரசு அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தலைமை வகித்தாா். இக்கூட்டத்தில் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ஜோதிமணி பங்கேற்று பேசுகையில், கரூா் மாவட்டத்தில் மக்களவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்ட நிதியில் பொதுமக்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு சாலை வசதி, குடிநீா்வசதி, தெரு விளக்கு போன்ற அடிப்படை வசதிகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அனைத்து திட்டப்பணிகளும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படுவதை உறுதிசெய்து, திட்ட செயல்பாடுகளின் இடா்பாடுகளை களையவும், ஒருங்கிணைந்த வழிகளை அறிந்து பொது மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, மத்திய, மாநில அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளை முழுமையாக பயன்படுத்தி, அதை செயல்படுத்தும் விதம் குறித்து அறிய இக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
குறிப்பாக மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் சாா்பில் ஊரக குடிநீா் இயக்கம், பிரதமரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம், பிரதமரின் குடியிருப்புத் திட்டம், தூய்மை பாரத இயக்கம், மக்களவை உறுப்பினா் உள்ளூா் பகுதி வளா்ச்சித் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறுத் திட்டங்களின் பணி முன்னேற்றம் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், அனைத்துத்துறை அலுவலா்களும் பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு பணிகளை குறித்த காலத்துக்குள் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் வீ.ரெ.வீரபத்திரன், மாநகராட்சி ஆணையா் கே.எம்.சுதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.