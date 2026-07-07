புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்

கரூா் புதிய பேருந்துநிலையத்தில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகள் திங்கள்கிழமை அகற்றப்பட்டன.
கரூா் புதிய பேருந்துநிலையத்தில் நடைமேடையை ஆக்கிரமித்து சிலா் கடைகளை வைத்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுத்துவதாக மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு புகாா்கள் வந்தன.
இதையடுத்து திங்கள்கிழமை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புதிய பேருந்துநிலையத்தில் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கடைகளை அகற்றினா். தொடா்ந்து இனி நடைபாதை ஆக்கிரமித்து கடைகள் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
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