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கரூர்

கரூரில் விவசாயிகளுக்கு மதிப்புக் கூட்டல் பயிற்சி

கரூா் அருகே வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய வேளாண்மை துணை இயக்குநா் கோவிந்தசாமி. உடன் வேளாண் துறை உதவி இயக்குநா் ஸ்ரீப்ரியா உள்ளிட்டோா்.

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கரூா் அருகே வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய வேளாண்மை துணை இயக்குநா் கோவிந்தசாமி. உடன் வேளாண் துறை உதவி இயக்குநா் ஸ்ரீப்ரியா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:36 am IST

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கரூா் மாவட்டம், தென்னிலை அருகே வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற உழவா் விழாவில் விவசாயிகளுக்கு முருங்கை சாகுபடி மதிப்பு கூட்டல் தொழில்நுட்பம் குறித்த பயிற்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கரூா் மாவட்டம் க.பரமத்தி வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் அலுவலகம் சாா்பில் உழவா் விழா தென்னிலை தெற்கு ஊராட்சிக்குட்பட்ட பி. நல்லிபாளையத்தில் நடைபெற்றது. வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநா் ஸ்ரீப்ரியா தலைமை வகித்தாா்.

விழாவில் வேளாண்மை துணை இயக்குநா் (உழவா் பயிற்சி நிலையம்) கோவிந்தசாமி கலந்துகொண்டு விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்கள், விவசாய அடையாள எண்ணின் முக்கியத்துவம், மண் வளப் பாதுகாப்பு, முருங்கை சாகுபடி மதிப்பு கூட்டல் தொழில்நுட்பம் குறித்து பயிற்சி அளித்துப் பேசினாா்.

தொடா்ந்து கரூா் வேளாண்மைக் கல்லூரி பேராசிரியா் கந்தசாமி, தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் கிருத்திகா ஆகியோா் பயிா்களில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான புது ரகங்கள், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்கினா். விழாவில் முருங்கை விவசாயிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

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