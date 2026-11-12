The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!சீன உளவாளியுடன் உறவு! என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்!இனி தத்கல், ஆர்ஏசி, கட்டண மாற்றம் இல்லை! புதிய வந்தே பாரத் சேவை பற்றிய முழு விவரம்கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் விவகாரத்தில் எதுவும் நடக்கவில்லை! நிர்மல் குமார்பட்டினப்பாக்கத்தில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு குடியிருப்புகள்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுசென்னையில் 12 மினி தாலுகா அலுவலகங்கள் அமைக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் உறுப்புகள் தானம்: அரசு மரியாதையுடன் உடல் தகனம்

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்து உடலுறுப்புகளைத் தானம் செய்த இளைஞரின் உடலுக்கு வியாழக்கிழமை அரசு மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த சிவசந்துருவின் உடலுக்கு வியாழக்கிழமை மரியாதை செலுத்திய கரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் இ. காா்த்திகேயன்.

Updated On :

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்து உடலுறுப்புகளைத் தானம் செய்த இளைஞரின் உடலுக்கு வியாழக்கிழமை அரசு மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

கரூா் மாவட்டம், மண்மங்கலம் வட்டம், மின்னாம்பள்ளி ஊராட்சிக்குட்பட்ட சங்கரம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் துரைசாமி- ருக்குமணி தம்பதியரின் மகன் சிவசந்துரு (32). இவருக்கு வினோதினி (25) என்கிற மனைவியும், 2 வயதில் யாழினி என்கிற மகளும் உள்ளனா்.

இந்நிலையில் சிவசந்துரு கடந்த 7-ஆம் தேதி சாலை விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்து, கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்தாா்.

இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினரின் சம்மதத்துடன் உடல் உறுப்புகள் தானமாகப் பெறப்பட்டு, உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காகக் காத்திருந்த மூன்று நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதன்படி அவரது இரண்டு சிறுநீரகங்கள் திருச்சியிலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கும், கல்லீரல் கோவையிலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கும் தானமாக அளிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து சங்கரம்பாளையம் மயானத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சிவசந்துருவின் இறுதிச் சடங்கில் தமிழக அரசு சாா்பில் கரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் இ. காா்த்திகேயன் மற்றும் மண்மங்கலம் வட்டாட்சியா் மாலதி ஆகியோா் கலந்துகொண்டு மலா் மாலை அணிவித்து இறுதி மரியாதை செலுத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த ஓட்டுநரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த ஓட்டுநரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

விபத்தில் மூளைசாவு அடைந்த இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

விபத்தில் மூளைசாவு அடைந்த இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்

உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்த பெண்ணின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை

உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்த பெண்ணின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!