மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் நிறைவி விழாவில் 158 பேருக்கு ரூ.1.58 கோடி நலத்திட்ட உதவிகள்
நாகம்பள்ளி கிராமத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் நிறைவு விழாவில் 158 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.58 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.பிரசன்னா ராமசாமி வழங்கினாா்.
அரவக்குறிச்சி வட்டம், நாகம்பள்ளி கிராமத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் நிறைவு விழாவில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் ச.பிரசன்னா ராமசாமி.
நாகம்பள்ளி கிராமத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் நிறைவு விழாவில் 158 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.58 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.பிரசன்னா ராமசாமி வழங்கினாா்.
கரூா் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி வட்டம், நாகம்பள்ளி கிராமத்தில் மக்கள் தொடா்பு திட்ட முகாம் நிறைவு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு தலைமை வகித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ச.பிரசன்னா ராமசாமி பேசியது: இம்முகாமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துத் துறை கண்காட்சி அரங்குகளையும் பொதுமக்கள் பாா்வையிட்டு, தங்களுக்குத் தேவையான திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை அறிந்து பயன்பெற வேண்டும்.மேலும், நாகம்பள்ளி கிராமத்தில் நிலத்தடி நீா்மட்டத்தை உயா்த்தும் வகையில், பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளில் மழைநீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி, நீா்வளப் பாதுகாப்புக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் மூலம் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு தலா 6 ஆடுகள் வழங்கும் வெற்றி ஆடு வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டம் குறித்த விவரங்களை அருகிலுள்ள கால்நடை மருந்தகங்களை அணுகி அறிந்து, விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்.
பள்ளி மாணவா்கள் எக்காரணம் கொண்டும் கல்வியை இடைநிறுத்தம் செய்யக்கூடாது. குறிப்பாக பிளஸ்-2 முடித்த மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் உயா்கல்வி பயில்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவா்களுக்குத் தேவையான கல்விக் கடன் உள்ளிட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் என்றாா் அவா். தொடா்ந்து வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் 52 பயனாளிகளுக்கு ரூ.52 லட்சம் மதிப்பில் நத்தம் கணினிப் பட்டாக்கள் உள்பட பல்வேறு நலத்துறையின் கீழ் 158 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.58 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
விழாவில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் து. தங்கவேல், கரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் இ. காா்த்திகேயன், தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்)வே. ராஜகோபால், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) ஆா்.சாவித்திரி, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் மல்லிகா, துணை இயக்குநா் (வேளாண் விற்பனையகம்) புனிதா, செயற்பொறியாளா்(வேளாண்பொறியியல்துறை) சாந்தி, தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குநா் தியாகராஜன், உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) சரவணன், தாட்கோ மாவட்ட மேலாளா் க.ராஜ்குமாா், ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் எஸ்.பிரகாஷ், அரவக்குறிச்சி வருவாய் வட்டாட்சியா் மோ.பிரபா உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் கலந்து கொண்டனா்.
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