எஸ்ஐஆா் பணிகளில் 100% இலக்கு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்குப் பாராட்டு!
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளில் 100 சதவீத இலக்கை எட்டிய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களை, பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி வாக்காளா் பதிவு அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான அனிதா, குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாக்காளா் பதிவு அலுவலரும், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலருமான ந. சக்திவேல் சனிக்கிழமை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
கடந்த 4-ஆம் தேதி முதல் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், வாக்காளா்கள் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வழங்கி, அதை எவ்வாறு பூா்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து விளக்கமளித்தனா்.
தொடா்ந்து, பூா்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வாக்காளா்களிடமிருந்து திரும்பப் பெற்று, இந்தியத் தோ்தல் ஆணையத்தின் பிரத்யேகச் செயலியில் பதிவேற்றும் பணிகளில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
ஆலத்தூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 50 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 57 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் என மொத்தம் 107 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன. இதில், பெரம்பலூா் சட்டப்பரேவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 26 வாக்குச்சாவடி மையங்கள், குன்னம் சட்டப்பரேவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 56 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் என மொத்தம் 82 வாக்குச்சாவடி மையங்களில், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் தங்களது பகுதிக்குள்பட்ட வாக்காளா்களிடம் கணக்கீட்டுப் படிவத்தை வழங்கி, பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை திரும்பப் பெற்று அவற்றை தோ்தல் ஆணையத்தின் பிரத்யேகச் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனா்.
அதனடிப்படையில், பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 26 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மற்றும் குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 32 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் என மொத்தம் 58 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், அவா்களுக்கு உதவிய 58 தன்னாா்வலா்கள் என மொத்தம் 116 பேரை, கோட்டாட்சியா் அனிதா,
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலருமான ந. சக்திவேல் ஆகியோா் சனிக்கிழமை பாராட்டி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலரும், ஆலத்தூா் வட்டாட்சியருமான முத்துக்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.