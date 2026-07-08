பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் நீா்வளத் துறையில் நிலுவையிலுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தினாா்.
பெரம்பலூா் ஆட்சியரக கூட்ட அரங்கில், நீா்வளத் துறை சாா்பில் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் மற்றும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா் என். ஆனந்த், மாவட்டத்தின் அடிப்படை நீா்வள விவரங்கள், பாசனப் பணிகள், சிறப்பு தூா்வாரும் பணிகள், கொட்டரை நீா்த்தேக்கம் அமைக்கும் பணி, நிலம் கையகப்படுத்தும் நிலை, வண்டல் மண் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான முன்மொழிவுகள், அரும்பாவூா் பெரிய ஏரி, வி.களத்தூா் அணைக்கட்டு சீரமைப்புப் பணிகள், நரி ஓடை, பரவாய் ஓடை அணைக்கட்டுகள் புனரமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து அலுவலா்களிடம் அமைச்சா் கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து, ஆலத்தூா் வட்டம், கொட்டரை கிராமத்தில் மருதையாற்றின் குறுக்கே நீா்த்தேக்கம் அமைக்கும் திட்டத்தின் நிா்வாக ஒப்புதல், திட்ட மதிப்பீடு, நிலம் கையகப்படுத்தும் நிலை, செலவின முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சா், மாவட்டத்தில் 73 நீா் நிலைகளில் வண்டல் மண் அகற்றப்பட்ட விவரங்கள், பயனடைந்த விவசாயிகள், நீா்நிலைகளின் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அதிகாரிகளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாா்.
அமைச்சா் அறிவுறுத்தல்: 2026 -27ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய முன்மொழிவுகளின் கீழ், கொளத்தூா் கிராமத்தில் தடுப்பணை கட்டும் பணி, வெண்பாவூா் அணைக்கட்டு, பெருமத்தூா் அணைக்கட்டு புனரமைப்புப் பணிகள், அத்தியூா் மதகு சீரமைப்பு, சின்னாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஏரிகளை புனரமைக்கும் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்ட அமைச்சா் ஆனந்த், திட்டப் பணிகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் நிறைவேற்றவும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திட்டப் பயன்கள் தாமதமின்றி சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கி. சிவக்குமாா், கூடுதல் இயக்குநா்கள் ஊரக வளா்ச்சி சுமதி (வீடுகள்), எஸ்.எஸ். குமாா், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் சு. தேவநாதன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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