பெரம்பலூரில் ஆவணங்களை பராமரிக்காத 60 உர விற்பனை நிலையங்களுக்குத் தடை

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ஆவணங்களை முறையாகப் பராமரிக்காத 60 உர விற்பனை நிலையங்களின் விற்பனைக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தற்போது ஆடிப்பட்ட சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது. இந் நிலையில், விவசாயப் பயன்பாட்டுக்குத் தேவைப்படும் ரசாயன உரங்களின் விற்பனையைக் கண்காணிக்கும் வகையில் சென்னை, வேளாண்மை இயக்குநரின் உத்தரவின்படி திருச்சி, கள்ளக்குறிச்சி, கரூா் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தரக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு வேளாண்மை உதவி இயக்குநா்கள் மற்றும் வேளாண்மை அலுவலா்களைக் கொண்ட குழுவினா் உர விற்பனை மையங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது அரசு நிா்ணயித்த மானிய விலையில் உர விற்பனை விலைப்பட்டியல், இருப்புப் பதிவேடுகளை முறையாகப் பராமரிக்காத விற்பனை நிலையங்களையும், உரிமம், உரம் கொள்முதல் விவசாயிகளின் கையொப்பம் அடங்கிய சில்லறை விற்பனை ரசீது, வேளாண்மை துறையின் அனுமதிபெற்ற இடத்தில் விற்பனை நடைபெறுவது உள்ளிட்ட உரக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளைப் பின்பற்றாத சில்லறை மற்றும் மொத்த விற்பனை நிலையங்கள் மீது ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதில், உரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையின்படி ஆவணங்களை முறையாக பராமரிக்காத 60 விற்பனை நிலையங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அந்தக் கடைகளில் 21 நாள்களுக்கு விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தடை விதிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களின் பதிவேடு, கொள்முதல் விற்பனை ரசீது ஆகிய ஆவணங்கள் சிறப்புக் குழு மூலம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த ஆய்வில் விதிமீறல்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில், உர உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படும் என வேளாண்மை இணை இயக்குநா் அலுவலகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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