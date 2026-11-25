வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி திருநங்கைகள் தா்னா
வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் திருநங்கைகள் புதன்கிழமை தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் புதன்கிழமை தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருநங்கைகள்.
வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் திருநங்கைகள் புதன்கிழமை தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சுமாா் 10-க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் அரசு நலத்திட்டங்கள் முறையாக கிடைக்கவில்லை. தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என புகாா் கூறி, மாவட்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக்கிடம் புதன்கிழமை முறையிட சென்றனா். அப்போது, அங்கிருந்த போலீஸாா் மற்றும் ஆட்சியா் அலுவலக ஊழியா்கள் சிலா், அவா்களை தடுத்து நிறுத்தினா்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருநங்கைகள் கூறியது:
பெரம்பலூரில் கடந்த 16 ஆண்டுகளாக போராடி 29 திருநங்கைகளுக்கு வீட்டுமனை ஒதுக்கப்பட்டு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்த இடத்துக்கு அருகே குளம் உள்ளதால், வீட்டுக்குள் தண்ணீா் புகுந்துவிடுகிறது. இதனால், இரவு நேரங்களில் தூங்க முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறோம்.
எனவே, பழைய வீட்டு மனைகளை ரத்து செய்து, பாதுகாப்பான இடங்களில் வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும். அடிப்படை வசதிகளும் குறைவாக உள்ளது. திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் அரசு நலத்திட்டங்கள் முறையாக எங்களுக்கு வந்தடைவதில்லை. படித்த திருநங்கைகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. சமூக நலத்துறை மூலம் தையல் பயிற்சி முடிந்தவா்களுக்கு அரசின் தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கப்படாமல் இழுத்தடிக்கப்படுகிறது.
திருநங்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டம் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த நடைமுறையை தளா்த்தி, தகுதியான திருநங்கைகளுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். மேலும், மாவட்ட நிா்வாகம் அரசாணையை முறையாக செயல்படுத்துவதில்லை. எங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாத பட்சத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றனா்.
தொடா்ந்து, தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரிடம் அரசு அலுவலா்கள் சமரச பேச்சு வாா்த்தை நடத்தியதன்பேரில், ஆட்சியரிடம் புகாா் மனு அளித்துவிட்டு திருநங்கைகள் கலைந்து சென்றனா்.
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