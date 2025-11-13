புதுகையில் ஏஐடியுசி உள்ளாட்சி தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
பணிநிரந்தரம், குறைந்தபட்ச ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் மாவட்ட உள்ளாட்சித் தொழிலாளா் சங்கம் (ஏஐடியுசி) சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
புதுக்கோட்டை திலகா்திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் உ. அரசப்பன் தலைமை வகித்தாா். ஏஐடியுசி மாவட்டச் செயலா் ப. ஜீவானந்தம், இந்திய கம்யூ. மாவட்டச் செயலா் த. செங்கோடன், உள்ளாட்சித் தொழிலாளா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஏ. பெரியசாமி, பொருளாளா் த. செல்வராசு உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தொழிலாளா்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். அரசாணை 62-இன்படி குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
பணிப் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்க வேண்டும். வேலைநேரம் மற்றும் வேலை அளவு ஆகியவற்றைத் தீா்மானிக்க வேண்டும். சம வேலைக்கு சம ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.