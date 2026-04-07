புதுகை தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளா் சொத்து மதிப்பு ரூ. 20.50 கோடி

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பாஜக வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் என். ராமச்சந்திரனின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 20.50 கோடி.
புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திங்கள்கிழமை அவா் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள்:
ரொக்கக் கையிருப்பு ரூ. 1,15,230, வங்கி இருப்பு, நகைகள், கட்டுமானத் தளவாடங்கள் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 13,45,25,035. மனைவி காயத்ரி பெயரில் ரூ. 1,92,81,298.
நிலம், கட்டடம் உள்ளிட்ட அசையாச் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 7,10,99,373. மனைவி காயத்ரி பெயரிலுள்ள அசையாச் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 18 லட்சம். வேட்பாளரின் பெயரிலுள்ள கடன் ரூ. 6,80,85,169.
வருமான வரித்துறையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 2024-25-ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையின்படி ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3,05,43,300. வழக்குகள் எதுவுமில்லை, தண்டனை எதுவும் பெறப்படவில்லை.
