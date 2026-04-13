புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள விராலிமலை, கந்தா்வகோட்டை (தனி), புதுக்கோட்டை, திருமயம், ஆலங்குடி, அறந்தாங்கி ஆகிய 6 பேரவைத் தொகுதிகளில், விராலிமலையைத் தவிர 5 தொகுதிகளிலும் திமுக அணியே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. விராலிமலை தொகுதியில் தொடா்ந்து 2011, 2016, 2021 ஆகிய மூன்று தோ்தல்களிலும் அதிமுகவின் சி. விஜயபாஸ்கா்தான் வென்றாா்.
இப்போதைய திமுக அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி, 2011-இல் விராலிமலையில் நின்று பெரும் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்றாா். அதன்பிறகு, திமுக வேட்பாளா் பழனியப்பன் 2016 தோ்தலில் 8,447 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்றாா். 2021 தோ்தலில் போட்டியிட்ட அவா் 23,598 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்றாா்.
நிரந்தர எம்எல்ஏவா...?: முன்னாள் அமைச்சரான விஜயபாஸ்கரைத் தோற்கடிப்பது இயலாது என்றும், விராலிமலையின் நிரந்தர எம்எல்ஏ என அதிமுகவினா் பலா் சமூக ஊடகங்களில் மாா்தட்டுவது திமுகவினருக்கு சவாலாக மாறியது. இதையடுத்து, தஞ்சை மாநகரின் துணை மேயரும் மருத்துவருமான அஞ்சுகம் பூபதிக்கு தொகுதிப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. தோ்தலுக்கு முன்பே சுமாா் ஓராண்டு பூத் கமிட்டி வரை இறங்கி சீரமைத்தாா் அஞ்சுகம்.
மீண்டும் பழனியப்பன்தான் வேட்பாளா் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில், புதுக்கோட்டை தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு விருப்பமனு அளித்திருந்த வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரான கே.கே. செல்லப்பாண்டியன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
பிரசாரம் தொடங்கிய போதிருந்தே, செல்லப்பாண்டியனை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் எனக் குறிப்பிட்டு மேடையிலேயே கட்சி நிா்வாகிகள் பேசத் தொடங்கிவிட்டனா். மாவட்டச் செயலா் வெற்றி பெற்றால் அமைச்சராகி வருவது என்ற மரபையும் அவா்கள் பேசி வருகின்றனா்.
‘சிக்ஸா்’ வேண்டும்: தோ்தல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு, கடந்த ஏப். 5-ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை வந்த துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், இந்தத் தோ்தலில் விராலிமலையையும் சோ்த்து ஆறுக்கு ஆறு- சிக்ஸா் அடிக்க வேண்டும் எனச் சொல்லிச் சென்றாா்.
ஆச்சரியப்படுத்திய முதல்வா்: இதன் தொடா்ச்சியாகத்தான் சனிக்கிழமை முதல்வரின் வருகை அமைந்தது. முதல்வா் தங்கியிருந்த இடத்துக்கும் இலுப்பூருக்கும் சுமாா் 30 கிமீ தொலைவு. விராலிமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்ளடங்கியது இலுப்பூா். இத்தனைத் தொலைவு கடந்து வந்து நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன என்ற கேள்வி எழாமல் இல்லை. முதல்வா் வைத்த குறி விராலிமலைத் தொகுதியைக் கைப்பற்றுவதுதான் என்கின்றனா் அரசியல் ஆா்வலா்கள்.
நடைப்பயிற்சியுடன் கூடிய பரப்புரையை முடித்துக் கொண்டு அவா் தான் தங்கியிருந்த ஜெஜெ கல்லூரி வளாகத்துக்கு திரும்பியபோது, விராலிமலைக்கு தோ்தல் பொறுப்பாளா்கள் நியமனம் செய்த திமுக தலைமையின் அறிக்கை சமூக ஊடகங்களில் வெளியானது.
திமுக தோ்தல் பணிச் செயலரான பரணி காா்த்திகேயன், மூத்த வழக்குரைஞா் எஸ். திருஞானசம்பந்தம், ஏற்கெனவே திருவிடைமருதூா் தொகுதி பொறுப்பாளரான செ. குறிஞ்சிவாணன் ஆகியோா் தோ்தல் பணிகளை கவனித்திட நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மக்களவைத் தோ்தலில், உள்ளாட்சித் தோ்தலில் திமுக வெல்லும்போது, சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மட்டும் அதிமுக வெல்வது என்ன சூத்திரம் என்ற கேள்வியுடன், இந்த முறையும் தகிக்கத் தொடங்கியுள்ளது விராலிமலை.
