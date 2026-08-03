புதுகையில் 26 வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 26 வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைசாமி வெளியிட்ட உத்தரவின்படி, புதிய பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள வருவாய் ஆய்வாளா்கள் விவரம்
எம். சித்ரா- புதுக்கோட்டை வட்டாட்சியா் அலுவலகம், அ. மரியசெல்வம்- புதுக்கோட்டை சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தனி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், த. ராஜேஷ்குமாா்- புதுக்கோட்டை வருவாய்க் கோட்ட அலுவலகம்.
மா. சுதா- ஆலங்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், ஆா். துரைக்கண்ணு- ஆலங்குடி குடிமைப் பொருள் வழங்கல் தனி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், பா. புவனேஸ்வரி- வெண்ணாவல்குடி சரகம்.
எம். ராஜகுமாரி- மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலகம், ஜெ. சுமித்ரா- கறம்பக்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், அ. சத்தியகலா- கல்லாக்கோட்டை சரகம்.
ஜி. ராமா்- மணமேல்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், து. ரஞ்சித்குமாா்- புதுக்கோட்டை ஆதிதிராவிடா் நல தனி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், மூ. சுந்தரம்- கந்தா்வகோட்டை சரகம்.
அ. கவிதா- பொன்னமராவதி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், எம். மகாலட்சுமி- மணமேல்குடி சரகம், பொ. ராஜதுரை- அறந்தாங்கி வருவாய்க் கோட்ட அலுவலகம்.
கே. சுரேந்திரன்- கீரமங்கலம் சரகம், மு. ராதாகிருஷ்ணன்- மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், வீ. உத்ரா- மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம்.
ஜி. கருப்பையா- ஆவுடையாா்கோவில் வட்டாட்சியா் அலுவலகம், மா. அருண்ராஜா- மீமிசல் சரகம், மா. செல்வகனி- பொன்பேத்தி சரகம்.
ஆ. பானுமதி- ஆவுடையாா்கோவில் வட்டாட்சியா் அலுவலகம், பி. சசிக்குமாா்- தேசிய நெடுஞ்சாலை நிலமெடுப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அலுவலகம், பா. தினேஷ்குமாா்- வாராப்பூா் சரகம்.
இரா. ராஜேந்திரகுமாா்- கறம்பக்குடி வட்டாட்சியா் அலுவலகம், க. பழனிச்சாமி- புதுக்கோட்டை கலால் உதவி ஆணையா் அலுவலகம்.
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